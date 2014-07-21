На Москве-реке запускают новый экскурсионный проект

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В столице стартует новый экскурсионный проект "Остров Москва". Первые экскурсии по Москве-реке состоятся в воскресенье, 27 июля, говорится на страничке организаторов в Facebook.

Всего 27 июля пройдет две экскурсии: первая стартует в 16.00 от причала на Пресненской набережной (метро "Выставочная" или "Деловой центр"), вторая - в 18.30 от причала у Крымского моста на Фрунзенской набережной (метро "Парк Культуры"). В течение двух часов историк архитектуры и искусствовед Николай Васильев расскажет о том, как изменялся на протяжении последних двух веков город и сама река. "Отдельный разговор будет посвящен объектам, идущим "против течения" и не вписывающимся в общую логику развития города", - отмечают организаторы экскурсий.

Экскурсия пройдет на борту теплохода "Царица Елена", стилизованного под колесный пароход начала XX века. Стоимость билета для взрослого составляет 900 рублей, для детей дошкольного возраста - 100 рублей, льготный билет (для школьников, студентов, пенсионеров и других льготных групп) составит 700 рублей. Кроме того, есть "семейный" билет, предназначенный для двоих взрослых и четырех детей. Его стоимость составляет 1800 рублей.

Организаторы обещают, что на борту посетителей ожидает хорошая кухня и бар, а также велопарковка для любителей байков.