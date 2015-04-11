Пассажирская навигация по Москве-реке откроется 17 апреля

Пассажирская навигация в Москве откроется 17 апреля, сообщает телеканал "Москва 24".

Для города это будет уже 82-ой сезон. Кроме путевых маршрутов, организуют развлекательные и праздничные круизы.

Всего по Москве-реке ходят 55 судов: экскурсионные, одно- и и двухпалубные, а также теплоходы на подводных крыльях, более известные как "Ракеты". Дневные речные прогулки будут проводить по восьми традиционным маршрутам.

Ранее M24.ru сообщало, что на Москве-реке останутся четыре дебаркадера МЧС. Акваторию Москвы-реки решено полностью освободить от дебаркадеров летом 2015 года.