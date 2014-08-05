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Москва 24

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Проекты

05 августа 2014, 20:35

В "Активном гражданине" появится опрос про инфраструктуру Москвы-реки

Москва-река проекты связь Сергей Кузнецов Активный гражданин

Москва-река должна стать полноценным городским ансамблем - Кузнецов

Московские власти планируют запустить в приложении "Активный гражданин" опрос про Москву-реку. Об этом в интервью радиостанции "Москва FM" главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Спросим про функционал, про концепцию развития. Узнаем, какие у людей ожидания", - отметил главный архитектор.

По словам Сергея Кузнецова, на Москве-реке необходимо построить еще три моста. "Есть понимание, что вообще на реке должны возникнуть еще мосты. И внутри концепции развития мы будем искать для них места и смотреть, где самая острая необходимость", - пояснил Кузнецов.

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По мнению главного архитектора, наиболее проблематичная ситуация с мостами на юго-востоке города.

Ранее открылся прием заявок международного конкурса на разработку концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке. На первом этапе конкурса будут отобраны шесть архитектурно-градостроительных команд, которым предстоит разработать альтернативные концепции развития прибрежных территорий. Они должны будут предложить развитие реки до 2035 года, а также типологизировать набережные: пешеходная, транспортная, природная и так далее.

Как отметил Сергей Кузнецов, что несмотря на развитие территорий, Москва-река должна сохранить свою портовую и грузовую функцию.

Какими станут берега Москвы-реки после обустройства набережных

Кроме того, на месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы. Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

Концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк имени Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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