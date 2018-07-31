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Москва 24

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31 июля, 13:35

Москва онлайн покажет выступление групп AMARIA и SHOO на фестивале SОЛОМА

Москва онлайн музыка фестиваль SОЛОМА

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

4 августа приглашаем вас на самый уютный праздник лета – фестиваль SОЛОМА! Четыре года подряд он проходит под открытым небом в саду "Эрмитаж". Приятный аромат стогов, уютная атмосфера и музыка.

У гостей будет возможность выступить на площадке "Открытый микрофон" и прочитать свои стихи и прозу под аккомпанемент коллектива Arfa Sound. Музыкант, актер и теле- и радиоведущий Антон Лаврентьев прочтет стихи собственного сочинения, а затем откроет музыкальную часть фестиваля своими же песнями.

В музыкальной программе вы увидите:

  • выступление Стаса Море, финалиста Международного конкурса молодых исполнителей "Новая Волна–2017";
  • группу SHOO, которая исполнит новый "морской" сет;
  • Анну Ворфоломееву, виртуозно играющую на укулеле;
  • Звезду YouTube и Facebook Викторию Черенцову
  • коллектив AMARIA, который исполняет композиции в жанрах рок, поп, трип-хоп, фолк, джаз, RnB; кельтские, арабские, африканские, славянские мотивы.

Также на фестивале пройдут мастер-классы, конкурсы и состоится премьера театрально-музыкального проекта "6/8". Закончит вечер зажигательный оркестр Exilados. Приходите лично или смотрите нашу прямую трансляцию 4 августа в 17:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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