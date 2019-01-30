Москва онлайн покажет, как спасти планету от мусора

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

7 февраля в лектории павильона "Рабочий и колхозница" эколог Ирина Козловских расскажет, как каждый из нас может снизить количество мусора и замедлить рост свалок.

Многие интересуются, как сортировать мусор, как отказаться от лишних вещей, и как перестать использовать одноразовые пакеты, заменив из многоразовыми. Можно ли сделать так, чтобы в мусорном ведре ничего не оставалось? На эти нелегкие вопросы есть ответы. Образ жизни при рациональном использовании вещей и грамотной утилизации продуктов называется "Ноль отходов". Звучит сложно? Но лектор разложит все по полочкам и расскажет, с чего начать, а на какие перемены можно решиться сразу же. Сама она выбрасывает меньше килограмма мусора в год. А еще Ирина Козловских – сотрудница проекта "Ноль отходов" российского отделения Greenpeace и спикер конференции TEDx.

Трансляция начнется 7 февраля в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.