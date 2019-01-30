Москва онлайн покажет, как найти шедевр в музее и на книжной полке

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31 января в RESPUBLICA* University образовательный проект Level One проведет ликбез по истории искусства и русской литературы. Слушатели узнают, почему лучшими критиками становятся худшие писатели и художники, зачем нужно разбираться в прекрасном, и что такое "синдром Стендаля".

Экскурс в мир великого, но мало понятного изобразительного искусства проведет искусствовед, преподаватель истории искусства и экскурсовод Пушкинского музея Алина Аксенова. Она объяснит, как правильно ходить в музеи и как в произведениях распознавать шедевры.

Также перед слушателями выступит литературовед, кандидат филологических наук, преподаватель факультета журналистики МГУ Егор Сартаков. Он, в свою очередь, расскажет, зачем писателям прощали опечатки, и почему в русской литературе почти нет счастливых персонажей.

Трансляция начнется 31 января в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.