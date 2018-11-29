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Наука

29 ноября, 14:51

Москва онлайн покажет встречу с астронавтом, пробывшим на орбите 12 месяцев

Москва онлайн наука

Фото: depositphotos/Iurii

1 декабря в лектории Музея Москвы состоится видеовстреча с астронавтом NASA Скоттом Келли, который стал известным благодаря своим прямым репортажам с Международной космической станции. Его ироничные откровенные истории и фотографии показали космос таким, каким его раньше никогда не видел.

Скотт – первый американец, который провел на орбите 12 месяцев подряд и установил сразу два национальных рекорда США: 340 дней за один полет и суммарный налет 520 суток за 4 полета. В 2015 году весь мир был воодушевлен миссией астронавта Скотта Келли и космонавта Михаила Корниенко: они провели на Международной космической станции 340 суток, исследуя поведение человеческого организма в длительных космических экспедициях и его готовность к полетам на Луну, астероидам и Марсу. После полета Скотт Келли написал книгу "Стойкость. Мой год в космосе". Она сразу же стала бестселлером и недавно вышла в России.

В прямом эфире Скотт Келли расскажет:

  • как научиться жить в состоянии постоянного стресса,
  • как поддерживать физическую и эмоциональную форму в экстремальных условиях замкнутого пространства,
  • как научиться избегать конфликтов,
  • как сохранять спокойствие в сложных ситуациях,
  • как находить общий язык в интернациональной команде,
  • как научиться сопереживать людям, даже тем, с которыми не знаком и не согласен.

Также биолог Илья Колмановский и блогер, популяризатор космонавтики Zelenyikot Виталий Егоров расспросят Скотта о медицинских экспериментах, которые проводились во время годовой миссии, о реакции человеческого организма на длительное пребывание в невесомости и о перспективах дальних космических полетов.

Трансляция начнется 1 декабря в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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