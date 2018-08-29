Москва онлайн покажет, как создать СМИ и успешное массовое мероприятие

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1 сентября на Поклонной горе состоится ежегодный XVI Московский фестиваль прессы. Гости окажутся в медиагороде с шестью тематическими зонами – бизнес, книги, увлечения, digital, детская, спорт и здоровье. Москвичи и гости столицы смогут посетить концерты популярных артистов, лекции и мастер-классы известных журналистов.

Читатели портала Москва 24 смогут увидеть прямую трансляцию следующих мастер-классов:



13:00 – "Как создать успешное личное медиа?"

Директор департамента социальных сетей "Комсомольской правды" Илья Лочканов расскажет о секретах работы СМИ в соцсетях.



14:00 – "Продвижение спецпроектов и мероприятий в SMM".

Специалист PR холдинга "Москва Медиа" Никита Лыткин объяснит, как грамотно разработать стратегию успешного события, привлечь известных гостей и собрать большую аудиторию.





15:00 – Встреча с заместителем главного редактора издательского дома "Комсомольская правда" Евгением Сазоновым, которая пройдет под названием "Экспедиции "Комсомольской правды" как источник вдохновения"

Смотрите трансляцию 1 сентября в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.