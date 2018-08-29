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Москва 24

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Культура

29 августа, 12:02

Москва онлайн покажет, как разобраться в экспериментальном театре и полюбить его

Москва онлайн театр искусство

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

30 августа в рамках празднования 90-летия парка Горького в Музее современного искусства "Гараж" состоится дискуссия "Тотальный театр".

За последние несколько лет Москва превратилась в огромную площадку для творчества неординарного театра: иммерсивный, променад, сайт-специфик и другие. Экспериментальный театр уходит от традиций, меняет форматы, стирает стереотипы и отменяет все ограничения.

Кто такие пионеры нового театра и чем они известны? Как сделать променад-театр и чем он отличается от массового флешмоба? Зачем превращать шестиэтажное здание театра в город Норманск? Об этом и многом другом расскажут:

  • Всеволод Лисовский, режиссер, комиссар "Театра.doc", руководитель проекта "Трансформатор.doc";
  • Евгений Худяков, театральный продюсер, арт-директор площади "Хитровка";
  • Юрий Квятковский, режиссер, педагог Школы-студии МХАТ (мастерская Дмитрия Брусникина);
  • Ольга Никитина, театральный художник (Центр им. Мейерхольда, МХТ им. Чехова, проект "Зеркало Карлоса Сантоса");
  • Инна Сухорецкая, актриса Центра им. Мейерхольда ("Саша, вынеси мусор"), "Практики" ("Бабушки"), Театра наций ("Му-му") и МХТ им. Чехова (Dreamworks).

Смотрите трансляцию 30 августа в 16:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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