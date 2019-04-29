Москва онлайн покажет первую свадьбу на стадионе "Спартак"

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Красная горка – один из самых популярных дней для свадьбы. Существует поверье, что именно в этот день заключаются самые крепкие и счастливые браки. Каждая пара хочет сделать праздник незабываемым, поэтому не только трепетно относится к суевериям и традициям, но и тщательно выбирают место для торжества. В этом году свадебные церемонии впервые пройдут в Планетарии, Москвариуме, на Останкинской телебашне и других оригинальных площадках. Молодоженов, выбравших эти места для праздника, ждут приятные сюрпризы в виде концертов и встреч со звездами.

4 мая наша съемочная группа посетит стадион "Спартак", где церемонию бракосочетания будет комментировать спортивный комментатор Георгий Черданцев, а за музыкальное сопровождение будет отвечать группа "Корни". Наш корреспондент пообщается с молодоженами, музыкантами и всеми участниками торжества.

Смотрите трансляцию 4 мая в 16:50 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.