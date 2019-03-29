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Культура

29 марта, 14:32

Москва онлайн покажет спектакль театра "Балет Москва" об ожидании Годо

Москва онлайн культура

Фото: m.goldenmask.ru

31 марта в Еврейском музее и центре толерантности состоится спектакль театра "Балет Москва" по пьесе Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо".

Пьеса Беккета в свое время была революционной, ведь в ней использован совершенно новый прием в драматургии. Он заключается в "действии без действия". Читатель вместе с героями пьесы находится в режиме ожидания какого-либо события, но ничего не происходит даже на последней странице.

Эта пьеса, если задуматься, очень жизненна и актуальна. Современные люди, чтобы они ни делали и где бы ни работали, все время чего-то ждут. Но в их ожидании нет движения, хоть и присутствует суета, мысли, чувства, предвкушение. Режим ожидания – это суть нашего сегодняшнего мира.

Есть много трактовок произведения Беккета. Одна из них говорит, что эта пьеса об одиночестве и бессмысленности существования. Именно такую мысль и взяли за основу своей постановки артисты театра "Балет Москва".

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Золотая маска". Смотрите трансляцию 31 марта в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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