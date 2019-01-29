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Культура

29 января, 16:50

Москва онлайн покажет встречу с создателями оперы "Влюбленный дьявол"

Москва онлайн культура

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

9 февраля в Музыкальной гостиной театра Станиславского и Немировича-Данченко состоится творческая встреча с композитором и постановочной группой оперы-премьеры "Влюбленный дьявол".

Речь пойдет об особенностях постановки и тонкостях работы с современной музыкой, которая мало известна, но очень интересна и важна для искусства. В дискуссии примут участие дирижер Владимир Юровский, режиссер спектакля Александр Титель, художник Владимир Арефьев и композитор Александр Вустин. Также к встрече присоединятся исполнители главных партий Антон Росицкий и Дарья Терехова.

Мировая премьера оперы Александра Вустина "Влюбленный дьявол" состоится 15 февраля. Образовательный проект театра "Студия" традиционно посвящает выходные предстоящей премьере. Трансляция творческой встречи начнется 9 февраля в 16:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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