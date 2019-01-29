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Москва 24

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Общество

29 января, 13:52

Москва онлайн покажет, как совершить кругосветку за 537 дней и выжить

Москва онлайн общество

Фото: depositphotos/Pashtett

3 февраля в библиотеке имени Достоевского состоится встреча с путешественником и журналистом Кириллом Смородиным, который совсем недавно вернулся из кругосветного путешествия. Слушатели узнают о его приключениях и чувстве свободы, о знакомстве с новыми людьми и пережитых трудностях. Он расскажет:

  • Как провел ночь на Великой Китайской стене;
  • как совершил сплав на самодельном плоту в джунглях Лаоса;
  • как проделал путь на старом мотоцикле через три азиатских страны;
  • как пролетел над Golden Gate Bridge на частном самолете;
  • как пересек США от Западного побережья до Восточного;
  • как проплыл по Атлантике и работал на деревянной шхуне;
  • как взошел на вулканы в Южной Америке;
  • как влюбился в Аргентину.

Трансляция начнется 3 февраля в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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