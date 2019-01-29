Москва онлайн покажет лекцию Артемия Троицкого о музыке и судьбе винила

1 февраля в павильоне книги на ВДНХ стартует цикл музыкальных вечеров Vinyl Talks. Первым гостем станет музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий. Он расскажет, как менялась культура потребления музыки и ее восприятие вслед за сменой аудиоформатов. Также он вспомнит лучшие релизы ушедшего 2018 года и даст послушать пластинки, отобранные из личной коллекции специально для первого вечера Vinyl Talks.

Благодаря интернету у человека появилась возможность всего за несколько кликов скачать любую аудиозапись. Кассеты и винил ушли из широкого использования. Даже то, что долго проживут диски и флешки, – вызывало сомнение. Все прогнозы о будущем музыки сводились к господству стриминговых сервисов и смерти старых форматов. Однако прошло немного лет, как к ретро-носителям вновь возрос интерес. Интернет подарил огромные возможности, так почему же мы сегодня наблюдаем ренессанс моды на винил? Как и бумажные книги, которым давно пророчат гибель, пластинки вовсе не собираются "умирать". И те, и другие в новом веке стали предметом особого эстетического удовольствия и роскошью.

Трансляция начнется 1 февраля в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.