Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

28 августа, 12:32

Москва онлайн покажет концерт Морица фон Освальда на Synthposium 5

Москва онлайн музыка фестиваль

Фото: depositphotos/tsalko

29 августа в Электротеатре Станиславский выступлением Морица фон Освальда и Нильса Петтера Молвера откроется международный фестиваль изобретательной музыки и музыкальных изобретений Synthposium 5.

Морицу фон Освальду одинаково близки британский даб и детройтское техно, афробит и реггей, берлинский академический минимализм и народные киргизские напевы. Отец стиля dub techno начал свою музыкальную карьеру в 1983 году, став барабанщиком гамбургской группы Palais Schaumburg. Вскоре он переключился на электронную музыку и выпустил совместно с коллегой по группе несколько техно треков на берлинском лейбле Tresor. Затем Мориц анонимно записал сольный проект под псевдонимом Maurizio.

В середине 1990-х Мориц фон Освальд вместе со своим компаньоном Марком Эрнестусом дал жизнь проектам Basic Channel и Rhythm & Sound. Среди проектов Морица фон Освальда несколько пластинок Moritz von Oswald Trio (с Владиславом Дилеем и Максом Лодербаэром) и коллаборации со звездами как электронной, так и живой музыки. В 2013 году Мориц фон Освальд объединил усилия с норвежским джазовым трубачом и экспериментатором Нильсом Петтером Молвером. Дуэт выпустил альбом "1/1".

Смотрите прямую трансляцию концерта 29 августа в 20:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать