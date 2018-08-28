Москва онлайн покажет концерт Морица фон Освальда на Synthposium 5

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29 августа в Электротеатре Станиславский выступлением Морица фон Освальда и Нильса Петтера Молвера откроется международный фестиваль изобретательной музыки и музыкальных изобретений Synthposium 5.

Морицу фон Освальду одинаково близки британский даб и детройтское техно, афробит и реггей, берлинский академический минимализм и народные киргизские напевы. Отец стиля dub techno начал свою музыкальную карьеру в 1983 году, став барабанщиком гамбургской группы Palais Schaumburg. Вскоре он переключился на электронную музыку и выпустил совместно с коллегой по группе несколько техно треков на берлинском лейбле Tresor. Затем Мориц анонимно записал сольный проект под псевдонимом Maurizio.

В середине 1990-х Мориц фон Освальд вместе со своим компаньоном Марком Эрнестусом дал жизнь проектам Basic Channel и Rhythm & Sound. Среди проектов Морица фон Освальда несколько пластинок Moritz von Oswald Trio (с Владиславом Дилеем и Максом Лодербаэром) и коллаборации со звездами как электронной, так и живой музыки. В 2013 году Мориц фон Освальд объединил усилия с норвежским джазовым трубачом и экспериментатором Нильсом Петтером Молвером. Дуэт выпустил альбом "1/1".

Смотрите прямую трансляцию концерта 29 августа в 20:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.