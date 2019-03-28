Москва онлайн покажет выступление спортсменов-экстремалов на фестивале ПРОРЫВ-2019

Фото: Москва 24/Ярослав Кириллов

30 и 31 марта в Москве в двенадцатый раз пройдет фестиваль экстремальных видов спорта ПРОРЫВ-2019! В

этом году шоу пройдет на малой спортивной арене "Лужники".

В программе будут задействованы именитые райдеры и элита спорта, которые продемонстрируют свое сумасшедшее мастерство владения FMX байками, автомобилями, BMX велосипедами, самокатами, снегоходами и даже дронами.

31 марта наш корреспондент Ярославна Зорькина приедет на шоу, чтобы пообщаться со спортсменами. Смотрите трансляцию шоу в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.