Москва онлайн покажет встречу с художником, который рисует граффити с помощью дрона

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

С 2 по 7 апреля в Образовательном центре ММОМА пройдет

Форум уличного искусства, организованный фондом RuArts и Институтом исследования стрит-арта. Гостей ждет обширная программа, в которую входят выставка "Стена" и дискуссии, книги и ЗИНы, стикер-фест и музыка.

В рамках форума также пройдут авторские выступления "Стрит-арт и новые технологии". Не пропустите прямую трансляцию беседы с художником Мишей Most. Тема его выступления – "Технологии и искусство. Рисующий дрон".

Миша Most родился в Москве в 1981 году. Начал свой творческий путь в 1997 году. Произведения художника были представлены на выставках в России и странах Европы. В 2017 году работа Миши Most появилась на одном из промышленных зданий Выксунского металлургического завода в Нижегородской области.

В сентябре 2017 на персональной выставке на Винзаводе Миша представил уникальную разработку – рисующего дрона. Эта машина состоит из восьми пропеллеров и двух баллонов с краской. За один полет можно нанести линии разной толщины и разных цветов. На компьютере в специальной программе, куда забит эскиз, настраивается траектория движения. Дрон поднимается, подлетает к панно и внутри контура распыляет краску.

На творческой встрече Миша расскажет о своем изобретении и роли технологий в современном искусстве.

Она начнется 2 апреля в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.