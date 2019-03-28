Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

28 марта, 13:51

Москва онлайн покажет встречу с художником, который рисует граффити с помощью дрона

Москва онлайн культура

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

С 2 по 7 апреля в Образовательном центре ММОМА пройдет
Форум уличного искусства, организованный фондом RuArts и Институтом исследования стрит-арта. Гостей ждет обширная программа, в которую входят выставка "Стена" и дискуссии, книги и ЗИНы, стикер-фест и музыка.

В рамках форума также пройдут авторские выступления "Стрит-арт и новые технологии". Не пропустите прямую трансляцию беседы с художником Мишей Most. Тема его выступления – "Технологии и искусство. Рисующий дрон".

Миша Most родился в Москве в 1981 году. Начал свой творческий путь в 1997 году. Произведения художника были представлены на выставках в России и странах Европы. В 2017 году работа Миши Most появилась на одном из промышленных зданий Выксунского металлургического завода в Нижегородской области.

В сентябре 2017 на персональной выставке на Винзаводе Миша представил уникальную разработку – рисующего дрона. Эта машина состоит из восьми пропеллеров и двух баллонов с краской. За один полет можно нанести линии разной толщины и разных цветов. На компьютере в специальной программе, куда забит эскиз, настраивается траектория движения. Дрон поднимается, подлетает к панно и внутри контура распыляет краску.

На творческой встрече Миша расскажет о своем изобретении и роли технологий в современном искусстве.

Она начнется 2 апреля в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать