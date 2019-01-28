Москва онлайн покажет, почему весь мир следит за нарядами на премии "Оскар"

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7 февраля в Центре Гиляровского в лектории Fashion to know состоится лекция, посвященная 90-летней истории моды и знаменитым нарядам, в которых щеголяли кинозвезды на церемонии вручения премии "Оскар".

Туфли каких модельеров ступали по ковровой дорожке? Украшения каких дизайнеров сверкали ярче софитов? Кто в чем одет? Эти темы волнуют людей, порой, даже больше, чем результаты вручения премии. Почему? Слушатели лекции получат ответ на этот коварный вопрос, а также узнают о:



самых лучших и самых провальных костюмах в истории церемонии;

единственном платье, которое считается эталонным нарядом "оскаровской" моды;

дизайнерах, проснувшихся знаменитыми после ночи вручения кинонаград;

модных домах, наряды которых чаще всего выбирают актрисы для цереимонии.

Лекцию прочитает Катерина Крупнова, сооснователь и соавтор проекта о кино и моде CineModa.

91-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года. Трансляция лекции об истории моды начнется 7 февраля в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.