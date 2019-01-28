Москва онлайн покажет, как создать стеклянное украшение в стиле Тиффани

Фото предоставлено организаторами мастер-класса

2 февраля в Парке Горького состоится мастер-класс, участники которого узнают о создании витражей и научатся делать небольшие изящные украшения в стиле Тиффани. На занятии педагог объяснит, как аккуратно и безопасно вырезать форму из стекла, а затем отшлифовать заготовку на станке. Ученики узнают, что такое обмотка медью, пайка оловом и обработка кислотами и патиной.

Трансляция начнется 2 февраля в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.