Москва онлайн покажет, как развиваются робототехника и авиация в столице

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

30 августа в рамках акции "День без турникета" состоится экскурсия на Детский технопарк в технополисе "Москва". Технопарк был открыт мэром Москвы в конце сентября 2016 года. И с тех пор он работает по направлениям "робототехника", "авиация", "промышленный дизайн", "нанотехнологии", "энергетика". Если вам интересно заглянуть в лаборатории и классы, узнать о последних разработках и достижениях, то не пропустите прямую трансляцию 30 августа. Она начнется в 17:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.