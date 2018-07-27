Москва онлайн покажет "Космическую Одиссею" гигантских фантастических фигур

Фото: ТАСС/Zuma/Jhon Heaver Paz

31 июля гости фестиваля "Вдохновение" смогут совершить "Космическую Одиссею" вместе с французским театром Les Plasticiens Volants. Любителей необычных представлений ждет парад самых разных по форме, окраске и размерам существ. Они будут двигаться между людьми, подниматься в воздухе и рассказывать историю о путешествиях во Вселенной.

Труппа Les Plasticiens Volants расположилась в старом кожевенном заводе в Тарне, который после реставрации превратился в фабрику чудес. Они придумывают фантастические фигуры, самые большие из которых достигают 20 метров в длину. Театральную магию волшебники практикуют уже больше сорока лет. Они делали свои шоу для церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Барселоне, Сочи и Сиднее, открытия тоннеля под Ла-Маншем, финала Лиги чемпионов во Франции и других крупнейших мировых событий.

Смотрите 31 июля трансляцию в 21:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.