Москва онлайн покажет концерт пианиста Петра Айду на Пушкинской набережной

1 мая посетителей парка Горького ждет открытие 90-ого летнего сезона! Поэтому в этот день запланированы – LaLaGo-парад, велогонка, фехтование, танцы и актерское мастерство от "Гоголь-центра". А нашим читателям мы предлагаем посмотреть утренний концерт пианиста и композитора Петра Айду. Он выступит в Ажурной беседке возле Пушкинской набережной.

Петр Айду – обладатель 1-й премии и Гран-при юношеского Международного конкурса пианистов в Цинциннати (США, 1991), 2-й премии на VIII Международном конкурсе пианистов в Риме (1997). Музыкант преподает дисциплину "Камерный ансамбль" в Московской консерватории. Петр является автором и участником музыкальных перформансов и концертов, коллекционирует раритетные исторические рояли и клавишные инструменты.

Смотрите 1 мая в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.