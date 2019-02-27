Москва онлайн покажет самых красивых кошек на выставке "Кэтсбург"

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова



В эти выходные, 2-3 марта, в выставочном комплексе "Крокус Экспо" пройдет Международная выставка кошек "Кэтсбург". Посетители увидят более тысячи изящных созданий. Каждый день на главной сцене будут проводиться показы представителей популярных и редких пород. Заводчики поделятся опытом и советами по содержанию питомцев. Также гостей ждут веселая анимация и конкурсы с подарками, шоу-показ кошачьей моды, выступления артистов и танцевальных групп.

2 марта корреспондент Борис Лорер посетит выставку и пообщается с заводчиками, ветеринарами и любителями кошек.

Трансляция начнется 2 марта в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.