Новогодний концерт бездомных артистов в ЦСА имени Е. Глинки

В течение месяца на портале Москва 24 публиковались истории о жизни бездомных. Для того, чтобы люди с такой незавидной судьбой не остались на улице навсегда, в Москве существуют центры социальной адаптации. Один из них находится на Иловайской улице в Марьино. Здесь созданы все условия, чтобы любой человек мог привести себя в порядок, восстановить утраченные документы и снова утроиться на работу. А пока все это происходит, в центре предоставляют жилье, питание и одежду.

Подробнее о том, как работают столичные приюты для бездомных, читайте здесь.

Одна из самых важных составляющих в работе с бездомными – психологическая помощь. Ведь оказавшись на улице со всеми своими пожитками, а иногда и вовсе без них, человек теряется, ломается и зачастую, не видя смысла жить дальше, скатывается по наклонной. Поэтому в таких учреждениях особое внимание уделяют культуре: книгам, фильмам и, конечно же, музыке.

Когда мы работали над серией материалов о жизни бездомных, выяснилось, что среди постояльцев центра на Иловайской живет заслуженная артистка РСФСР Галина Баркова.

Несмотря на преклонный возраст, она все так же излучает жизненную энергию и, честно говоря, в момент знакомства мы просто не ожидали увидеть человека, который будет радоваться жизни, стихам и музыке, вместо того, чтобы сетовать на тяжелую судьбу.



Галина Баркова заслуженная артистка РСФСР Я бы вам и на пианино что-нибудь сыграла. Только оно у нас не настроено.

Пианино, действительно, было расстроено, что называется "в хлам".

Помощь пришла, откуда не ждали. Прочитав статью, с нами связались байкеры из "Московского Мото Совета", и за несколько дней до новогоднего концерта привезли в центр настройщика. Галина Владимировна была в восторге.

Галина Баркова – не единственная артистка, которая живет в центре на Иловайской улице. Как первая скрипка Большого театра стала бездомной, читайте здесь.

Новогодний концерт прошел в актовом зале центра 23 декабря. Когда со сцены зазвучала "Метель" Свиридова в исполнении скрипачки, лица постояльцев центра буквально переменились.

С первыми же нотами с них исчезли грусть, тоска и неуемная боль за то, что в один момент вся жизнь пошла наперекосяк.

Все, что осталось – это счастье в каждой паре глаз. И вера во что-то лучшее. Вера, которая каждый день заставляет биться с чертовски несправедливыми обстоятельствами, из которых и состоит наша жизнь.

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