Москва онлайн и TVоя Москва расскажут об эффективном управлении YouTube каналом

Фото: из личного архива Андрея Стебунова/
В рамках образовательного курса "TVоя Москва. YOUниоры" 1 декабря состоится мастер-класс руководителя партнерской программы YouTube в категориях музыка и спорт в России Андрея Стебунова. Тема встречи – "Стратегия развития канала на YouTube". Слушатели узнают:
- как придумать яркое и запоминающееся оформление для канала и видео;
- какие существуют инструменты YouTube для продвижения стримов;
- как работают поиск и система рекомендаций;
- как проходит управление авторскими правами на YouTube.
Трансляция начнется 1 декабря в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.