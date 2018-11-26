Москва онлайн и TVоя Москва расскажут об эффективном управлении YouTube каналом

Фото: из личного архива Андрея Стебунова/

В рамках образовательного курса "TVоя Москва. YOUниоры" 1 декабря состоится мастер-класс руководителя партнерской программы YouTube в категориях музыка и спорт в России Андрея Стебунова. Тема встречи – "Стратегия развития канала на YouTube". Слушатели узнают:

как придумать яркое и запоминающееся оформление для канала и видео;

какие существуют инструменты YouTube для продвижения стримов;

как работают поиск и система рекомендаций;

как проходит управление авторскими правами на YouTube.