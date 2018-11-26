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Москва 24

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26 ноября, 11:11

Москва онлайн и TVоя Москва покажет, как добиться успеха на YouTube и Twitch

Москва онлайн TVоя Москва TVоя Москва. YOUниоры

В рамках образовательного курса "TVоя Москва. YOUниоры" 1 декабря состоится мастер-класс блогера Вики Картер. Тема – "Я бы в стримеры пошел, пусть меня научат: как добиться успеха на YouTube и Twitch".

Стриминг становится все популярнее и популярнее. Это медиа будущего, собравшее вокруг себя миллионы поклонников. Реальная возможность стать успешным стримером есть у каждого, и именно об этом мы поговорим на встрече.
Слушатели узнают:

  • о направлениях стриминга, площадках для прямых трансляций и индустрии в целом;
  • почему необходимо выбрать подходящие именно тебе формат и образ;
  • об особенностях съемки, режиссуре;
  • как подготовить свой проект к запуску;
  • как привлечь больше зрителей, как коммуницировать с ними, как правильно развивать и продвигать свой канал.

Трансляция начнется 1 декабря в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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