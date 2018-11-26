Москва онлайн и TVоя Москва покажет, как добиться успеха на YouTube и Twitch

В рамках образовательного курса "TVоя Москва. YOUниоры" 1 декабря состоится мастер-класс блогера Вики Картер. Тема – "Я бы в стримеры пошел, пусть меня научат: как добиться успеха на YouTube и Twitch".

Стриминг становится все популярнее и популярнее. Это медиа будущего, собравшее вокруг себя миллионы поклонников. Реальная возможность стать успешным стримером есть у каждого, и именно об этом мы поговорим на встрече.

Слушатели узнают:



о направлениях стриминга, площадках для прямых трансляций и индустрии в целом;

почему необходимо выбрать подходящие именно тебе формат и образ;

об особенностях съемки, режиссуре;

как подготовить свой проект к запуску;

как привлечь больше зрителей, как коммуницировать с ними, как правильно развивать и продвигать свой канал.