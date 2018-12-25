Москва онлайн покажет рождественский музыкально-поэтический вечер

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Новый год и Рождество – время, когда близкие люди собираются вместе, дарят друг другу подарки и все вместе, поднимая бокалы под бой курантов, загадывают желания. 26 декабря, когда до праздника остается всего несколько дней, Парк Горького приглашает в лекторий на вечер волшебства. Для гостей со сцены прозвучат музыка и поэзия в исполнении лауреатов международных конкурсов. Любимые песни и композиции усилят предновогоднюю веру в чудеса и подарят сказочное настроение.

Трансляция начнется 26 декабря в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.