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Москва 24

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Культура

25 июля, 15:38

Москва онлайн покажет, какое кино может изменить качество жизни в городе

Москва онлайн кино искусство

Фото: портал Москва 24/

26 июля в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия по теме "Как показывать кино, чтобы преобразить целый город".

Как рассказать горожанам, киносообществу и туристам о городе с помощью кинофестиваля? Почему на одних мероприятиях случается аншлаг, а другие проходят тихо и с пустыми залами? Продюсеры и организаторы обсудят, как фестивали влияют на жизнь в городе и меняют самих людей.

В дискуссии участие примут:

  • Полина Зуева, продюсер фестивалей "Движение" и "Кинотавр";
  • Алексей Медведев, программный директор фестиваля "Край света";
  • Андрей Плахов, кинокритик, член жюри "Кинотавра" и ММКФ, программный директор фестиваля "Зеркало", президент Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ;
  • Анна Селянина, продюсер проекта "Код города" и кинокомпании "Первое кино".

Смотрите 26 июля трансляцию в 18:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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