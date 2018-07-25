Москва онлайн покажет, какое кино может изменить качество жизни в городе

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26 июля в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия по теме "Как показывать кино, чтобы преобразить целый город".

Как рассказать горожанам, киносообществу и туристам о городе с помощью кинофестиваля? Почему на одних мероприятиях случается аншлаг, а другие проходят тихо и с пустыми залами? Продюсеры и организаторы обсудят, как фестивали влияют на жизнь в городе и меняют самих людей.

В дискуссии участие примут:



Полина Зуева, продюсер фестивалей "Движение" и "Кинотавр";

Алексей Медведев, программный директор фестиваля "Край света";

Андрей Плахов, кинокритик, член жюри "Кинотавра" и ММКФ, программный директор фестиваля "Зеркало", президент Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ;

Анна Селянина, продюсер проекта "Код города" и кинокомпании "Первое кино".