Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут, какие ошибки допускают блогеры

Фото: Москва 24/Никита Симонов

30 марта в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит ведущий телеканала Москва 24, тренер по технике речи Стас Кулик. Тема мастер-класса – "Ошибки блогеров: техника речи в YouTube и не только".

Стас расскажет:



как работали над своим голосом самые известные блогеры?

почему голосу нужна тренировка?

какими упражнениями устранить дефекты речи и сделать голос красивым?

как голосом привлечь внимание миллионов человек?

В ходе практических заданий участники мастер-класса узнают о своих дикционных особенностях, а также получат полезные советы для дальнейшей работы над собой. Слушатели ощутят разницу между поставленным и повседневным дыханием, научатся дышать полным вдохом, бесшумно подбирать воздух для глубины и окраски голоса. Стас объяснит, как придать голосу правильные тембр, интонацию и выразительность.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 30 марта в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.