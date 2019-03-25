Москва онлайн и "TVоя Москва" покажут, как заработать на своем блоге

Фото: vk.com/kasesha
30 марта в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит тревел-блогер Касё Гасанов. Тема встречи – "Блогер как профессия: как зарабатывать на любимом деле".
Слушатели узнают:
- как найти идею для блога;
- как продвигать свой блог;
- как искать рекламодателей и общаться с ними.
Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.
Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.
Смотрите трансляцию 30 марта в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.