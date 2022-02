Москва онлайн. Хиты Queen в оранжерее "Аптекарского огорода"

26 апреля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет концерт, на котором прозвучат хиты Queen в исполнении группы "Линии". В цвету ароматных лимонов, азалий и магнолий зрители услышат We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, A Kind Of Magic, We Are The Champions, The Show Must Go On и другие песни.

"Линии" – женский струнный квартет, выступающий не только в России, но и в Европе и Азии. Они играли в составе RockestraLive, а с зимы 2017 года дополняют концертную программу группы On-The-Go.

Смотрите трансляцию 26 апреля в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.