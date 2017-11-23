Москва онлайн покажет детскую площадку Ирины Богушевской в ЦДХ

26 ноября, в День матери, Центральный дом художника приглашает всех маленьких и веселых ребят, а также их родителей на детскую площадку Ирины Богушевской. Гостей ждет интерактивное шоу, увлекательное путешествие по жанрам и стилям, в котором дети будут отгадывать загадки, подсказывать взрослым, подпевать профессиональным музыкантам, хлопать, топать, мычать, кричать и мяукать.

И взрослым, и детям будет приятно и радостно услышать смешные детские песни в авторском исполнении Андрея Усачева, Александра Пинегина и Ирины Богушевской.

Наш корреспондент побывает на детской площадке и пообщается с артистами, родителями и ребятами о праздновании Дня матери.

Прямую трансляцию смотрите 26 ноября в 12:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.