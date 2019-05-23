Москва онлайн покажет, как проходит первая высадка "Сада молодоженов" на ВДНХ

Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ

25 мая женихи и невесты, которые оформили отношения во Дворце бракосочетания на ВДНХ, высадят фамильные деревья — черешни, заложив тем самым фундамент семейного благополучия. Мероприятие пройдет впервые и приурочено к 80-летия ВДНХ.

Планируется, что сад с каждым годом будет расширяться и станет еще одним местом для романтических прогулок и свиданий в Москве. Наш корреспондент Ярославна Зорькина посетит акцию и пообщается с молодоженами.

Смотрите трансляцию 25 мая в 14:15 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.