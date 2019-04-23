Москва онлайн покажет встречу с Данилой Козловским и Сергеем Николаевичем

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

25 апреля в Российской государственной библиотеке состоится встреча с известным журналистом Сергеем Николаевичем и актером театра и кино Данилой Козловским.

В новой книге Сергея Николаевича "Театральные люди" рассказывается о режиссерах, актерах, художниках и спектаклях. На ее страницах можно встретить имя Данилы Козловского. Это имя хорошо известно даже тем, кто очень далек от театрального искусства. Козловский прославился на всю страну, исполнив роли в фильмах "Викинг", "Матильда", "Тренер" и других. Однако актер хранит верность театральной сцене. Он играет главные роли в спектаклях "Вишнёвый сад", "Коварство и любовь", "Гамлет".

Во время встречи прозвучат отрывки из книги, которые послужат поводом для разговора о современном искусстве, вдохновении и творчестве.

Смотрите трансляцию 25 апреля в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.