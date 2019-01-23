Москва онлайн покажет открытие исторической сцены "Школы современной пьесы"

Фото: портал Москва 24/Юлия Чечикова

25 января в 20:00 состоится долгожданное открытие исторической сцены Московского театра "Школа современной пьесы". Вечер пройдет не пафосно, а совсем по-домашнему. Все артисты и авторы театра выступят в роли дружелюбных хозяев обновленного дома на Трубной. Гостей встретят: актеры Ирина Алферова, Александр Галибин, Елена Санаева, Татьяна Веденеева, драматург Людмила Петрушевская, писатель Григорий Остер, пианист Левон Оганезов, композиторы Максим Дунаевский и Игорь Зубков.

Именитые гости придут с подарками. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский поздравит театр вместе со студентами. Театр "Геликон-Опера" озвучит музыкальную открытку. Русский балетный театр покажет хореографическое выступление. А также свои поздравления преподнесут "Квартет И", "Мастерская Петра Фоменко", театр Российской армии, школа-студия МХАТ и другие.

Главный сюрприз готовит худрук "Школы современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, который предстанет перед зрителями в весьма экзотическом виде. Каком? Не пропустите трансляцию!

Трансляция начнется 25 января в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.