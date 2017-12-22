Москва онлайн покажет концерт Belcanto и волшебную песочную сказку

24 декабря в рамках программы "Рождество в Музее Москвы" откроется уютный маркет книг и любопытных вещиц, а также состоится концерт музыкантов Belcanto. В единое произведение сольются "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака и "Времена года" Петра Чайковского.

История девочки, которой посчастливилось увидеть все двенадцать месяцев сразу, будет передана не только при помощи слов, но и музыки, и песочных изображений мастера Лилии Чистиной. Прочитает историю актер Малого театра Петр Абрамов.

Прямую трансляцию смотрите 24 декабря в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.