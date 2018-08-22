Москва онлайн, как не стать жертвой мошенников и террористов в интернете

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С 30 августа по 2 сентября на ВДНХ будет проходить Московский международный форум "Город образования". Это главное событие года в образовательной сфере, в рамках которого проводятся мастер-классы, конференции, дискуссии и презентации. На нем выступят около 500 ведущих российских и международных экспертов из 50 стран. Они поделятся своим опытом, дадут ценные уроки и расскажут о новейших технологиях.

2 сентября в 12:15 читатели Москвы 24 смогут увидеть трансляцию мастер-класса "Безопасность в социальных сетях".



Интернет давно перестал быть просто средством коммуникации и поиска информации, теперь это полноценный мир, в котором живут люди. Он сочетает в себе не только хорошее, полезное, но и плохое, опасное. В нем существуют проблемы приватности, интернет-мошенничество, кибербуллинг, секстинг, сексуальной эксплуатации и многое другое. Как не стать жертвой и быть в безопасности, продолжая пользоваться интернетом в свое удовольствие? Об этом расскажут:



Копылова Виктория, кандидат педагогических наук, вице-президент по издательской деятельности АО "Управляющая компания "Просвещение"";

Тушканов Владислав, младший исследователь данных отдела развития технологий анализа данных и приватности в сети "Лаборатории Касперского".