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Москва 24

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Общество

22 августа, 14:23

Москва онлайн покажет, почему школы должны меняться

Москва онлайн дети образование

Фото: depositphotos/michaeljung

С 30 августа по 2 сентября на ВДНХ будет проходить Московский международный форум "Город образования". Это главное событие года в образовательной сфере, в рамках которого проводятся мастер-классы, конференции, дискуссии и презентации. На нем выступят около 500 ведущих российских и международных экспертов из 50 стран. Они поделятся своим опытом, дадут ценные уроки и расскажут о новейших технологиях.

Читатели портала Москва 24 смогут услышать выступление на тему: "Почему школы должны меняться? Финский опыт". Основатель и генеральный директор HundrED Саку Туоминен поделится опытом применения инноваций в школах по всему миру. От него слушатели узнают об особенностях организации учебного процесса, роли учителей в школе и навыках, на которые должен делаться упор в обучении. Также перед собравшимися выступит Нурлан Киясов, программный директор конференции #EdCrunch.

Смотрите 31 августа трансляцию в 10:15 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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