Москва онлайн покажет, как москвичи и актеры театра МХАТ поют песни из фильма "Брат"

Фото: Кадр из фильма "Брат". Реж. Алексей Балабанов/

В саду "Эрмитаж" 25 августа состоится показ фильма "Брат" в формате вечера sing-along.

Sing-along – это интерактивное представление, в котором будут участвовать зрители. В роли постановщика выступит режиссер, преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский. Вначале на экране покажут несколько известных сцен из фильма. Потом начинается сеанс, на котором зрители вместе с актерами будут подпевать саундтрекам Насти Полевой и "Наутилуса Помпилиуса", подглядывая на бегущую строку на экране. Для большего погружения в атмосферу приветствуются наряды в стиле 90-х годов.

Смотрите 25 августа трансляцию в 20:20 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.