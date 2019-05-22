Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут, как создать сообщество вокруг своего проекта

25 мая в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит эксперт по комьюнити-маркетингу, основатель проекта Trip Secrets Ася Репрева. Тема встречи – "Как создать сообщество вокруг своего проекта".

Во время мастер-класса Ася расскажет:



как сделать так, чтобы ваша аудитория раскручивала ваш блог бесплатно;

как сделать так, чтобы ваши подписчики создавали контент, а не вы;

что такое комьюнити-маркетинг и для чего он нужен блогеру;

как работать с комьюнити системно и с чего начать.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 25 мая в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.