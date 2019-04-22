Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут о трендах в научно-популярной журналистике

Фото: "TVоя Москва"/предоставлено организаторами

27 апреля в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит ведущий телеканала "Наука" Алексей Егоров. Тема мастер-класса – "Современные тренды научно-популярной журналистики".

Алексей расскажет:



что такое научпоп в телевизоре и на YouTube. Чем отличаются формат, целевая аудитория, способ подачи материала;

какие бывают научно-популярные видео;

как стать научно-популярным журналистом, куда пойти учиться;

кто такие популяризаторы науки;

какие существуют принципы работы над сценарием научно-популярного фильма;

что такое путь к успеху и "походка пьяного".

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 27 апреля в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.