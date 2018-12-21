Москва онлайн покажет, почему фрукты – хорошие музыкальные инструменты

Фото: Дарья Малышева

26 декабря в Культурном центре ЗИЛ состоится лекция художника музыканта и основателя международной студии Playtronica Саши Паса.

Саша Пас с помощью звука создает новые способы взаимодействия человека и технологий. Путешествуя по всему миру Playtronica показывает, что извлекать музыку можно не только из струн, но и из овощей, фруктов, канатов и самых разных предметов. Даже самолет Як-42 можно превратить в музыкальный инструмент. Проекты Playtronica выставляются в Музее современного искусства "Гараж", Exploratorium (Сан-Франциско), Центре Помпиду (Париж).

На лекции Саша расскажет, как попробовать звук на вкус, что такое макимаки и почему фрукты – самые лучшие инструменты. Он также объяснит, как совмещать новаторское искусство и управление коллективом.

Лекция пройдет в рамках цикла, разработанного школой Маскелиаде и Культурным центром ЗИЛ. В рамках проекта профессиональные музыканты делятся своим опытом. Трансляция начнется 26 декабря в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.