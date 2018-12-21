Москва онлайн покажет интерактивное путешествие в историю фотографии

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

26 декабря в музее "Гараж" состоится "Арт-эксперимент", посвященный искусству фотографии.

180 лет назад, 7 января 1839 года, физик Доминик Франсуа Жан Араго прочитал в парижской Академии наук доклад о достижениях Нисефора Ньепса и Луи Дагера и продемонстрировал фотографию, сделанную с помощью камеры-обскура. Эта дата вошла в историю как день рождения фотографии.

"Арт-эксперимент" – увлекательное путешествие по музею в сопровождении гида. В "Пинхол-мастерской" участники смогут сделать из обычного спичечного коробка пинхол-камеру с булавочным отверстием (pin-hole) вместо объектива. В "Мастерской цианотипии" посетители познакомятся с техникой фотопечати, позволяющей с помощью ультрафиолетовых лучей создать новогоднюю открытку. В пространстве "ДАДА-Лаб" – оборудованной фотолаборатории с красным светом – можно будет ощутить себя авангардным художником. В конце маршрута посетителей ждет фотостудия "Замороженный свет", где благодаря съемке на длинной выдержке можно зафиксировать свет в самых причудливых формах.

Трансляция начнется 26 декабря в 15:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.