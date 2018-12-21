Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

21 декабря, 14:18

Москва онлайн покажет интерактивное путешествие в историю фотографии

Москва онлайн культура

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

26 декабря в музее "Гараж" состоится "Арт-эксперимент", посвященный искусству фотографии.

180 лет назад, 7 января 1839 года, физик Доминик Франсуа Жан Араго прочитал в парижской Академии наук доклад о достижениях Нисефора Ньепса и Луи Дагера и продемонстрировал фотографию, сделанную с помощью камеры-обскура. Эта дата вошла в историю как день рождения фотографии.

"Арт-эксперимент" – увлекательное путешествие по музею в сопровождении гида. В "Пинхол-мастерской" участники смогут сделать из обычного спичечного коробка пинхол-камеру с булавочным отверстием (pin-hole) вместо объектива. В "Мастерской цианотипии" посетители познакомятся с техникой фотопечати, позволяющей с помощью ультрафиолетовых лучей создать новогоднюю открытку. В пространстве "ДАДА-Лаб" – оборудованной фотолаборатории с красным светом – можно будет ощутить себя авангардным художником. В конце маршрута посетителей ждет фотостудия "Замороженный свет", где благодаря съемке на длинной выдержке можно зафиксировать свет в самых причудливых формах.

Трансляция начнется 26 декабря в 15:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать