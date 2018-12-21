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Москва 24

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Культура

21 декабря, 12:52

Москва онлайн покажет мифологическую историю Нового года

Москва онлайн культура

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

24 декабря в Культурном центре ЗИЛ состоится лекция по теме – "Новый год: история праздника".

Любимый всеми праздник имеет стародавнюю историю. Его символическое значение, время празднования и традиции многократно менялись. В Древней Греции, в разных частях страны, новый год наступал в разное время. В Афинах, например, – в летнее солнцестояние, 21 июня. На острове Делос год начинался в зимнее солнцестояние, 21 декабря. В Беотии и на острове Родос – осенью.

Сегодня во многих странах встречают Новый год именно 1 января. Стоит отметить, что название месяца происходит от имени двуликого Януса – бога выбора, дверей и всех начал.

О мифах и языческих корнях праздника и пойдет речь на лекции, которую прочитает исследователь Елена Беленькая.

Трансляция начнется 24 декабря в 18:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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