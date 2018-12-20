Москва онлайн покажет, зачем человеку смерть, а палеонтологу – мозг динозавра

25 декабря в Москве пройдет Science Slam – битва молодых ученых в формате стендапа. Согласно условиям, участники рассказывают о главных научных идеях современности и собственных научных исследованиях. У каждого из них есть 10 минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею до слушателей. Побеждает тот, кто удостоился самых громких аплодисментов.

В битве примут участие:



Иван Кузьмин, аспирант кафедры зоологии позвоночных биологического факультета СПбГУ, специалист по ископаемым позвоночным. Расскажет, как палеонтологи выносят мозг динозаврам.

Виктор Гомболевский, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог. Объяснит собравшимся, стоит ли всем пройти онкологический скрининг и к чему это может привести.

Мика Пятницкая, выпускница психологического факультета МГУ, патопсихолог. Расскажет, как мы принимаем моральные решения.

Мирза Чирагов, аспирант НИУ ВШЭ. Ответит на провокационный вопрос – есть ли у человека право на смерть.

Денис Сыч, старший научный сотрудник Физического института РАН, лауреат премии Гумбольдта. Расскажет, как работает квантовая криптография.