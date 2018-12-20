Москва онлайн покажет, зачем человеку смерть, а палеонтологу – мозг динозавра

25 декабря в Москве пройдет Science Slam – битва молодых ученых в формате стендапа. Согласно условиям, участники рассказывают о главных научных идеях современности и собственных научных исследованиях. У каждого из них есть 10 минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею до слушателей. Побеждает тот, кто удостоился самых громких аплодисментов.
В битве примут участие:
- Иван Кузьмин, аспирант кафедры зоологии позвоночных биологического факультета СПбГУ, специалист по ископаемым позвоночным. Расскажет, как палеонтологи выносят мозг динозаврам.
- Виктор Гомболевский, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог. Объяснит собравшимся, стоит ли всем пройти онкологический скрининг и к чему это может привести.
- Мика Пятницкая, выпускница психологического факультета МГУ, патопсихолог. Расскажет, как мы принимаем моральные решения.
- Мирза Чирагов, аспирант НИУ ВШЭ. Ответит на провокационный вопрос – есть ли у человека право на смерть.
- Денис Сыч, старший научный сотрудник Физического института РАН, лауреат премии Гумбольдта. Расскажет, как работает квантовая криптография.
Трансляция начнется 25 декабря в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.