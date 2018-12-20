Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наука

20 декабря, 16:19

Москва онлайн покажет, зачем человеку смерть, а палеонтологу – мозг динозавра

Москва онлайн наука

25 декабря в Москве пройдет Science Slam – битва молодых ученых в формате стендапа. Согласно условиям, участники рассказывают о главных научных идеях современности и собственных научных исследованиях. У каждого из них есть 10 минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею до слушателей. Побеждает тот, кто удостоился самых громких аплодисментов.

В битве примут участие:

  • Иван Кузьмин, аспирант кафедры зоологии позвоночных биологического факультета СПбГУ, специалист по ископаемым позвоночным. Расскажет, как палеонтологи выносят мозг динозаврам.
  • Виктор Гомболевский, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог. Объяснит собравшимся, стоит ли всем пройти онкологический скрининг и к чему это может привести.
  • Мика Пятницкая, выпускница психологического факультета МГУ, патопсихолог. Расскажет, как мы принимаем моральные решения.
  • Мирза Чирагов, аспирант НИУ ВШЭ. Ответит на провокационный вопрос – есть ли у человека право на смерть.
  • Денис Сыч, старший научный сотрудник Физического института РАН, лауреат премии Гумбольдта. Расскажет, как работает квантовая криптография.

Трансляция начнется 25 декабря в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать