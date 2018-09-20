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Москва 24

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Культура

20 сентября, 16:31

Москва онлайн покажет, как стать успешным режиссером и снимать музыкальные видео

Москва онлайн музыка кино

Фото: depositphotos/Anna_Om

24 сентября в Московской школе кино в рамках традиционного лектория "Ки­ноизнанка" состоится публичная дискуссия на тему – "Универсальные режиссеры: миф или реальность". Обсуждение будет посвящено созданию музыкальных видео.

Может ли режиссер быть универсальным и работать во всех жанрах? Насколько режиссерские навыки универсальны? Можно ли этому научиться и какие знания и навыки нужны? Как продать проект? Музыкальные видео сейчас: реклама или мини-фильмы? Творчество или маркетинг? Где реализовывать проекты, какие платформы работают сейчас, а какие уже стали неэффективными? TV vs YouTube? Как стать режиссером музыкального видео? На эти и другие вопросы ответят:

  • музыкант, продюсер, основатель и фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев;
  • режиссер клипов IOWA, Animal Jazz, Stigmata, Amatory, Гуф, Смоки Мо, Feduk, Триагрутрика Алина Пязок;
  • режиссер клипа Монеточки "90", автор песни Елки "А я тебя нет" Михаил Идов;
  • режиссер клипов Тимати, L’One, Vladi, Ms.Sounday, Sirotkin и группы Марсель Олег Трофим;
  • продюсер клипов Сергея Шнурова Егор Соломатин;
  • художник-постановщик, работавшая над клипами Хаски, Sirotkin, Malinen, Cruel Tie, VLNY, L'one и Елки Анастасия Клокова.
  • Модератор – кинообозреватель и журналист Павел Гайков.

Смотрите 24 сентября в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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