Москва онлайн покажет выступление редких собак на выставке "Евразия 2019"

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23 и 24 февраля Российская кинологическая федерация приглашает всех на самое крупное зоотехническое мероприятие в России! В "Крокус Экспо" будут проходить интернациональные выставки собак всех пород "Евразия 2019" и "Кубок РКФ 2019".

В этом году гости смогут увидеть собак 275 пород. Кроме популярных лабрадоров, ретриверов, сибирских хасок, можно будет увидеть четвероногих представителей таких редких пород, как болоньез, большой вандейский бассет гриффон, дирхаунд, чешский фоусек, шведский вальхунд и другие.

Выставка придется по душе родителям и детям, которые мечтают о собаке. Посетители смогут определиться с породой будущего питомца, познакомиться с правилами его воспитания и содержания, посмотреть выступления по игровым и служебным видам дрессировки, посетить мастер-классы по воспитанию, пообщаться с заводчиками и ветеринарами.

23 февраля наши читатели смогут увидеть прямую трансляцию с выставки. В программе:



13:00 – показательные выступления;

13:35 – конкурс костюмов.

Также на выставку приедет наш корреспондент и пообщается с посетителями, заводчиками и организаторами мероприятия.

Трансляция начнется 23 февраля в 12:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.