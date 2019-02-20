Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

20 февраля, 12:50

Москва онлайн покажет выступление редких собак на выставке "Евразия 2019"

Москва онлайн культура

Фото: ТАСС/DPA/P. Wegner

23 и 24 февраля Российская кинологическая федерация приглашает всех на самое крупное зоотехническое мероприятие в России! В "Крокус Экспо" будут проходить интернациональные выставки собак всех пород "Евразия 2019" и "Кубок РКФ 2019".

В этом году гости смогут увидеть собак 275 пород. Кроме популярных лабрадоров, ретриверов, сибирских хасок, можно будет увидеть четвероногих представителей таких редких пород, как болоньез, большой вандейский бассет гриффон, дирхаунд, чешский фоусек, шведский вальхунд и другие.

Выставка придется по душе родителям и детям, которые мечтают о собаке. Посетители смогут определиться с породой будущего питомца, познакомиться с правилами его воспитания и содержания, посмотреть выступления по игровым и служебным видам дрессировки, посетить мастер-классы по воспитанию, пообщаться с заводчиками и ветеринарами.

23 февраля наши читатели смогут увидеть прямую трансляцию с выставки. В программе:

  • 13:00 – показательные выступления;
  • 13:35 – конкурс костюмов.

Также на выставку приедет наш корреспондент и пообщается с посетителями, заводчиками и организаторами мероприятия.

Трансляция начнется 23 февраля в 12:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать