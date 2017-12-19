Все в ЗАГС. Москвичи рассуждают о семейных ценностях

Корреспондент портала Москва 24 Александр Лесных в очередной раз пообщался с пассажирами. На этот раз поводом послужил День работников органов ЗАГСа. Москвичи рассказывали о второй половине и своих романтических планах на будущий год.

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