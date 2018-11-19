Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как начинающему блогеру стать заметным

Фото предоставлено лектором специально для проекта TVоя Москва.YOUниоры

24 ноября в рамках образовательного проекта TVоя Москва.YOUниоры состоится мастер-класс менеджера по работе с селебрити "ВКонтакте" Павла Белова. Тема – "Инструменты и способы продвижения "ВКонтакте" для блогеров".



Слушатели узнают:



как начинающему блогеру сделать так, чтобы его контент заметили;

как найти свою целевую аудиторию, если твой контент юмористический;

какие бывают виды контента и тренды;

какова программа работы с талантами;

какие существуют возможности в соцсети.