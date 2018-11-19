Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как начинающему блогеру стать заметным

Фото предоставлено лектором специально для проекта TVоя Москва.YOUниоры
24 ноября в рамках образовательного проекта TVоя Москва.YOUниоры состоится мастер-класс менеджера по работе с селебрити "ВКонтакте" Павла Белова. Тема – "Инструменты и способы продвижения "ВКонтакте" для блогеров".
Слушатели узнают:
- как начинающему блогеру сделать так, чтобы его контент заметили;
- как найти свою целевую аудиторию, если твой контент юмористический;
- какие бывают виды контента и тренды;
- какова программа работы с талантами;
- какие существуют возможности в соцсети.
Трансляция начнется 24 ноября в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.