Москва онлайн покажет творческую встречу с Дмитрием Глуховским

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

20 апреля в библиотеке имени Некрасова в рамках акции "Библионочь" состоится встреча с писателем и журналистом Дмитрием Глуховским. Славу автору принесла публикация постапокалиптического романа "Метро 2033". Также в библиографии писателя есть роман-антиутопия "Будущее", мистический роман "Сумерки" и реалистический "Текст". Дмитрий работал на "Радио России", в телерадиокомпании Deutsche Welle, на каналах Euronews и Russia Today в статусе корреспондента кремлевского пула. За годы карьеры успел испытать себя в роли военного корреспондента в Абхазии и Израиле.

На встрече он расскажет о творческих планах, поделится размышлениями о судьбе человечества и родины. Беседу проведет директор Музея Михаила Булгакова Петр Мансилья-Круз.

Смотрите трансляцию 20 апреля в 17:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.